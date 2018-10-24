اصفهان با برگزار نشدن نمایشگاه کتاب از یارانه محروم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی یارمحمدیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان اصفهان با اشاره به تلاطم‌های ارزی و اوضاع اقتصادی کشور، اظهار کرد: تلاش خود را کردیم تا سیزدهمین نمایشگاه کتاب در استان اصفهان برگزار شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه محل تلاقی مثبت برای تولید­کنندگان و مصرف­ کنندگان است، افزود: برگزاری نمایشگاه این فرصت را در اختیار اجزای یک صنف قرار می دهد تا از افکار و سلایق یک دیگر مطلع شده و خلاقیت و نوآوری به وجود آورند.

با برگزاری نمایشگاه افراد خاکستری جذب کتاب می شوند

مدیر عامل نمایشگاه‌های استان اصفهان با بیان اینکه هدف از برگزاری نمایشگاه کتاب ارتقای سطح مطالعه جامعه و افزایش سرانه مطالعه مردم وآشتی دادن آنها با کتاب و کتاب خوانی است، اظهار داشت: یکی از وظایف نمایشگاه ایجاد جذابیت و تشویق افراد خاکستری جامعه به بازدید نمایشگاه است که خود باعث جذب این بخش از جامعه به سمت کتاب و کتاب خوانی می شود.

وی در ارتباط با مزیت های برگزاری نمایشگاه کتاب افزود: نمایشگاه کتاب فرصت مناسبی برای فروش کتاب توسط ناشرین و فروشندگان است و با توجه به اینکه بسیاری از مردم اصفهان توان حضور در نمایشگاه بین المللی تهران را ندارند نمایشگاه کتاب اصفهان فرصت مناسبی برای مردم استان اصفهان است تا بتوانند نسبت به شناخت و خرید کتاب‌های مورد علاقه خود اقدام کنند.

با برگزار نشدن نمایشگاه کتاب، اصفهان از ردیف بودجه یارانه محروم شد

یارمحمدیان با اشاره به اینکه ردیف بودجه یارانه کتاب برای اصفهان در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: طی چند سال اخیر که نمایشگاه کتاب در اصفهان برگزار نشد، اصفهان از ردیف بودجه یارانه کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محروم بوده است.

وی با اشاره به اینکه غرفه های فروش کتاب هم سطح با زمین قرار دارد، گفت: فضای مناسب برای تردد معلولین و جانبازان تهیه شده است که می توانند بدون مشکلی از نمایشگاه دیدن کنند.