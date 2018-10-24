رشد ۵۱ درصدی ورود گردشگر خارجی به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر مونسان ظهر چهارشنبه در دیدار با امام جمعه ایلام اظهار داشت: دولت از هیچ تلاشی برای خدماترسانی به زائران اربعین دریغ نخواهد کرد. خوشبختانه اقدامات خوبی انجام شده و قطعاً سال به سال شاهد افزایش زیرساختهای لازم برای تسهیل در تردد زوار اربعین خواهیم بود.
وی افزود: فردا از مرز مهران بازدیدی خواهیم داشت و قطعاً مشکلات و کاستیهای موجود را بررسی و در صورت نیاز برای آنها تصمیمگیری خواهیم کرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به برنامههای این سازمان تصریح کرد: یکی از مهمترین مباحث میراث فرهنگی، استفاده از ظرفیتهای این بخش برای تحقق اقتصاد مقاومتی است و در این راه به دنبال ارائه طرحهای مختلف برای اشتغال در کشور است.
مونسان افزود: یکی از مهمترین بخشهای میراث فرهنگی برای اشتغال در کشور، صنایع دستی است که سال گذشته ۵۰۰ میلیون دلار صنایع دستی به کشورهای خارجی صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه صنعت گردشگری یک صنعت رو به جلو در دنیا است، تأکید کرد: از دیگر مباحث مهم در حوزه میراث فرهنگی، ورود گردشگر خارجی به داخل کشور است که این خود باعث ارزآوری در کشور میشود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال جاری شاهد رشد ۵۱ درصدی ورود گردشگران خارجی به کشور بودهایم و پیشبینی میشود تا پایان امسال بیش از هفت میلیون گردشگر خارجی به ایران سفر کنند.
وی اظهار داشت: این گردشگران اکثراً توریست منطقهای هستند و در بخشهایی نظیر گردشگری سلامت و درمان به کشور مراجعه میکنند.
مونسان بیان کرد: دولت برای ایجاد اشتغال در کشور که بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی اختصاص داده که قطعاً بخشی از این اعتبار برای اشتغال در مناطق محروم و روستاها هزینه میشود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: این سازمان آماده ارائه تسهیلات در بخشهای مختلف و حمایت از سرمایهگذاران در بخشهایی نظیر هتلسازی و ... است.
وی یادآور شد: در صورتی که فرد سرمایهگذار برای طرحی نظیر هتلسازی اعلام آمادگی کند، میتواند با ۳۰ درصد آورده، کار را شروع کند و مابقی پروژه از محل تسهیلات میراث فرهنگی اجرایی شود.
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