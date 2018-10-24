هدف اصلی تشکیل سازمان همیاری کمک به ارتقای توان شهرداری هاست

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی در مجمع شورای سازمان همیاری شهرداری های استان افزود: این سازمان در حوزه دیجیتال، تجارت الکترونیک و آی تی اقدامات خوبی انجام شد و شاهد افزایش سرمایه خوبی در این سازمان بودیم.

وی ادامه داد: مدیران و کارکنان سازمان همیاری شهرداری های استان باید در گام اول قانون مداری را ملاک عمل خود قرار دهند.

رحیمی، هدف اصلی از تشکیل این سازمان را ارتقاء توان شهرداری ها در تمام زمینه ها دانست و افزود: سازمان همیاری یک بنگاه اقتصادی است که باید از الزمات یک بنگاه اقتصادی که شامل درآمد و هزینه هست پیروی کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس تصریح کرد: در این زمینه و برای موفق تر شدن این سازمان باید یک سری الزامات تعریف و رعایت شود.

وی گفت: سازمان باید در تمام امور مطابق قانون پیش رود و نباید این تصور حاکم شود که که برای پرهیز از پرداخت مالیات درآمد مجموعه کمتر از آنچه که هست اعلام شود.

رحیمی تاکید کرد: همچنین تمام تصمیماتی که در هیات مدیره سازمان همیاری شهرداری ها اتخاذ می شود در جهت شفاف سازی و عمل به قانون به اطلاع اعضا و سهامداران سازمان رسانده شود.

وی گفت: فعالیت های عمرانی و پروژه هایی که توسط سازمان همیاری شهرداری های استان اجرا می شود باید نسبت به دیگر پیمانکاران و شرکت های مشابه از یک کیفیت به مراتب بالاتری برخوردار باشد.

رحیمی، ضمن تاکید بر لزوم توجه به افزایش درآمد در مجموعه سازمان همیاری و همچنین شهرداری های استان افزود: البته افزایش درآمد فقط به معنای سود بیشتر نیست بلکه کاهش هزینه ها هم می تواند یک افزایش درآمد باشد که این مهم نیز باید از سوی این مجموعه مد نظر باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس، سرمایه اصلی شهرداری ها و سازمان همیاری شهرداری ها را نیروی انسانی آنها دانست و گفت: باید هم معیشت، هم کرامت و هم ارتقاء آنها مد نظر مدیران این مجموعه ها باشد چرا که این سرمایه انسانی است که می تواند بالندگی سازمانی و ارتقاء جایگاه سازمان را ایجاد کند و این در نهایت برای سازمان سودآوری خواهد داشت.

وی، همچنین به شهرداران توصیه کرد که در ماه های باقیمانده از سال اولویت خود را امر نظافت و آماده سازی شهر و همچنین پرداخت حقوق کارکنان و پرسنل اختصاص دهند.

رحیمی افزود: ما نیز تعهد می دهیم که هر کمکی که استانداری و حوزه معاونت عمرانی بتواند در چارچوب قانون به شهرداری ها عمل کنند، را انجام دهیم.