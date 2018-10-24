همراه داشتن مدارک قانونی توسط زایران اربعین الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محسن فتحی زاده گفت: مردم عزیز از مراجعه به مرزهای سه گانه(مهران، شلمچه و چذابه) برای پیوستن به خیل عظیم راهپیمایان اربعین حسینی(ع) بدون مدارک معتبر و قانونی جدا خودداری کنند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی به همراه سایر دستگاه‌های امنیتی و خدمات رسان از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تامین هرچه بیشتر امنیت زائران حسینی(ع) انجام داده است، گفت: انتظار می رود با توجه به حجم بی شمار عاشقان امام حسین(ع) که هر ساعت بر جمعیت آنان افزوده می شود، زائران عزیز توصیه های پلیس را مورد توجه قرار دهند.

فرمانده قرارگاه مرکزی اربعین ناجا با تاکید به اینکه زوار برای تهیه گذرنامه و ویزا حتما به مراکز معرفی شده مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: طی چند روز گذشته با مواردی مواجه شدیم که افراد از مراکز نامعتبر اقدام به تهیه ویزا کرده که با بررسی کارشناسان، جعلی بودن مدارک شان محرز و از مرز بازگردانده شدند و توفیق این سفر معنوی را از دست دادند.

سردار فتحی زاده با اشاره به استقبال بی نظیر و افزایش درخواست گذرنامه و ویزای کشور عراق گفت: پلیس به منظور متعادل کردن درخواست های زائران عزیز، صدور ویزا را به دفاتر خدماتی – زیارتی هدایت کرده است. متقاضیان محترم می توانند پس از دریافت گذرنامه برای اخذ ویزا به این دفاتر مراجعه کنند.

وی در بخش دیگری از گفت و گوی خود یادآور شد: متاسفانه برخی زوار قصد خروج از مرز بدون مدارک قانونی را داشتند که توسط عوامل انتظامی و مرزبانی شناسایی و دستگیر شدند، حتی بر فرض محال اگر این افراد می توانستند از مرزها عبور کنند به طور قطع در عراق با مشکل مواجه شده و مجازات های سنگینی در انتظارشان بود.

سردار فتحی زاده در پایان گفت: همواره در چارچوب قانون رفتار کردن، سهولت و آرامش را به همراه دارد. پس زوار عزیز کلیه برنامه های خود را بر مبنای قانون قرار دهند تا بتوانند از فیوضات این سفر معنوی بهره کامل را ببرند و دیگران را نیز دچار زحمت و دردسر نکنند.