عقاب نادر در خائیز تیمارداری و رهاسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جعفری نژاد بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پرنده "عقاب پرپا" نام دارد که پرنده ای مهاجر است و در فصل پاییز و زمستان در جنوب کشور دیده می شود.

وی با بیان اینکه این عقاب توسط یک چوپان در منطقه حفاظت شده خائیز، مشاهده شد، گفت: این پرنده در حالی در جاده بهبهان به اهواز پیدا شد که قادر به پرواز نبود و درمعاینات اولیه نیز آثاری از گلوله و یا شکستگی بال در پرنده مشاهده نشد.

جعفری نژاد تصریح کرد: دلیل بیماری این پرنده آشنایی نداشتن با منطقه برای تامین غذا و یا مسمومیت غذایی بود.

جعفری نژاد افزود: تیمار داری این پرنده یک هفته طول کشید و پس از بازگشت پرنده به سلامت خود و تائید دامپزشک در مکان مناسب رها سازی شد.

وی زیستگاه اصلی این پرنده را شمال کشور عنوان کرد و گفت: این پرنده از خانواده قوشیان و گونه ی عقابها است که از پرندگان مورد حفاظت و حمایت سازمان محیط زیست است.

جعفری نژاد افزود: وجود خال سفید رنگی درپشت بال پرنده و پوشیده بودن پاهای این پرنده از پر از ویژگیهای بارز این پرنده است.

وی تصریح کرد: برخلاف دیگر عقابها که در صخره ها و جنگل لانه می سارند، این پرنده در نواحی کم درخت و دشتهای باز لانه می سازند.