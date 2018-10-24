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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۱۵

معاون اموراجتماعی وزارت بهداشت:

بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران تا سال ۲۰۵۰ سالمند می شوند

بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران تا سال ۲۰۵۰ سالمند می شوند

اصفهان - معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت گفت: هم اکنون جمعیت سالمندان کشور به ۹.۵ درصد می رسد که تا سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندان به ۳۳ درصد می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدهادی ایازی ظهر چهارشنبه، در همایش روسا، معاونین اجتماعی و مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه هفت آمایشی کشور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اظهار داشت: با توجه به پیر شدن جمعیت لازم است که از هم اکنون به فکر تهیه کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای داشتن یک جامعه سالمند سالم باشیم و از جمله حوزه توانبخشی را قوسی تر سازیم.

وی با بیان اینکه بدنبال اجتماعی کردن حوزه سلامت هستیم نگاهی که از دوسال گذشته در وزارت بهداشت شکل گرفت و با اینکه یک امر نوظهوری در عرصه سلامت است اما گام های خوبی در این عرصه برداشتیم، ادامه داد: یک رویکرد اجتماعی شدن سلامت مشارکت مردمی است که در این راستا شاهد شکل گیری و حضور پررنگ خیران در عرصه بهداشت و درمان هستیم.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت از وجود ۷۲۳ سازمان و ۸۹۰ خیریه فعال در حوزه سلامت در عرصه کشور خبر داد و افزود:  تا پایان دولت دوازدهم کانون سلامت به طور کامل در سطح کشور راه‌اندازی شود.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته خیریه ها نظام مند شدند و در سال ۹۶ بیش از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به حوزه سلامت کمک کرده اند.

ایازی به تشکیل مجمع سلامت در ۳۱ استان کشور خبر داد و گفت: وزارت بهداشت با مشارکت وزارت کشور آیین نامه اجرایی تشکیل مجمع سلامت در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و محله را تدوین و ابلاغ کرده است.

وی با بیان اینکه تشکیل کانون سلامت و مجمع سلامت شهرستان و محله در سطح کشور به تصویب رسید، افزود: این مجمع در استان های مختلف و در ۲۸۰ شهرستان کشور هم تشکیل شد.

مجمع سلامت محله در محلات شکل می گیرد

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت همچنین به تشکیل مجمع سلامت محله در محلات اشاره کرد و بیان داشت: مجمع سلامت محله شامل شورایی در سطح محله با حضور نمایندگان مردم و نمایندگان دستگاه‌های دولت است که در کنار یکدیگر بتوانند مشکلات سلامت محله را پیگیری و رفع کنند.

وی گفت: سازمان های مردم نهاد، کانون های سلامت، خیریه ها و انجمن های خیریه سلامت و بنگاه های اقتصادی در چارچوب مسئولیت های اجتماعی از اجزای تشکیل دهنده مشارکت ساختارمند مردم در حوزه سلامت است.

ایازی گفت: اجتماعی شدن سلامت به چهار موضوع توجه دارد که شامل مشارکت ساختارمند مردم، همکاری بین بخشی، استفاده از ظرفیت نهادها و دستگاه‌های دیگر، افزایش سواد سلامت مردم و عدالت سلامت در کشور است.

وی با تاکید بر همکاری بین بخشی در اجتماعی شدن سلامت، ادامه داد: همکاری بین بخشی همکاری و همراهی ساختارمند مسئولانه و متعهدانه همه بخش‌های حاکمیت است که می‌تواند نقش ویژه داشته باشد.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت اضافه کرد: امروز اجتماعی شدن سلامت بدنبال  افزایش بار بیماری ها به خاطر صنعتی شدن جوامع و افزایش فاصله طبقاتی و کاهش عدالت در سلامت و تغییر سبک زندگی مردم یک ضرورت است.

کد مطلب 4440617

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