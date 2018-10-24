بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران تا سال ۲۰۵۰ سالمند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدهادی ایازی ظهر چهارشنبه، در همایش روسا، معاونین اجتماعی و مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه هفت آمایشی کشور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اظهار داشت: با توجه به پیر شدن جمعیت لازم است که از هم اکنون به فکر تهیه کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای داشتن یک جامعه سالمند سالم باشیم و از جمله حوزه توانبخشی را قوسی تر سازیم.

وی با بیان اینکه بدنبال اجتماعی کردن حوزه سلامت هستیم نگاهی که از دوسال گذشته در وزارت بهداشت شکل گرفت و با اینکه یک امر نوظهوری در عرصه سلامت است اما گام های خوبی در این عرصه برداشتیم، ادامه داد: یک رویکرد اجتماعی شدن سلامت مشارکت مردمی است که در این راستا شاهد شکل گیری و حضور پررنگ خیران در عرصه بهداشت و درمان هستیم.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت از وجود ۷۲۳ سازمان و ۸۹۰ خیریه فعال در حوزه سلامت در عرصه کشور خبر داد و افزود: تا پایان دولت دوازدهم کانون سلامت به طور کامل در سطح کشور راه‌اندازی شود.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته خیریه ها نظام مند شدند و در سال ۹۶ بیش از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به حوزه سلامت کمک کرده اند.

ایازی به تشکیل مجمع سلامت در ۳۱ استان کشور خبر داد و گفت: وزارت بهداشت با مشارکت وزارت کشور آیین نامه اجرایی تشکیل مجمع سلامت در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و محله را تدوین و ابلاغ کرده است.

وی با بیان اینکه تشکیل کانون سلامت و مجمع سلامت شهرستان و محله در سطح کشور به تصویب رسید، افزود: این مجمع در استان های مختلف و در ۲۸۰ شهرستان کشور هم تشکیل شد.

مجمع سلامت محله در محلات شکل می گیرد

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت همچنین به تشکیل مجمع سلامت محله در محلات اشاره کرد و بیان داشت: مجمع سلامت محله شامل شورایی در سطح محله با حضور نمایندگان مردم و نمایندگان دستگاه‌های دولت است که در کنار یکدیگر بتوانند مشکلات سلامت محله را پیگیری و رفع کنند.

وی گفت: سازمان های مردم نهاد، کانون های سلامت، خیریه ها و انجمن های خیریه سلامت و بنگاه های اقتصادی در چارچوب مسئولیت های اجتماعی از اجزای تشکیل دهنده مشارکت ساختارمند مردم در حوزه سلامت است.

ایازی گفت: اجتماعی شدن سلامت به چهار موضوع توجه دارد که شامل مشارکت ساختارمند مردم، همکاری بین بخشی، استفاده از ظرفیت نهادها و دستگاه‌های دیگر، افزایش سواد سلامت مردم و عدالت سلامت در کشور است.

وی با تاکید بر همکاری بین بخشی در اجتماعی شدن سلامت، ادامه داد: همکاری بین بخشی همکاری و همراهی ساختارمند مسئولانه و متعهدانه همه بخش‌های حاکمیت است که می‌تواند نقش ویژه داشته باشد.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت اضافه کرد: امروز اجتماعی شدن سلامت بدنبال افزایش بار بیماری ها به خاطر صنعتی شدن جوامع و افزایش فاصله طبقاتی و کاهش عدالت در سلامت و تغییر سبک زندگی مردم یک ضرورت است.