آئین اربعین حسینی جلوه ای از ماندگاری فلسفه عاشورایی است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور میرمرادی ظهر روز چهارشنبه در آیین معارفه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی در اراک اظهار داشت: شهدا جان خود را نثار کردند، تا امنیت، خوی انسانی و اخلاقی بر جامعه حاکم شود و با تأسی از عاشورای حسینی حرکت های ماندگاری را در راستای برقراری پرچم مقدس نظام و حفظ ارزش های دینی، مذهبی و اعتقادی از خود به یادگار گذاشتند که در تاریخ ثبت و جاودانه است.

معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور افزود: تاریخ نشان داده هیچ کس و هیچ چیز، حرکتی را که منجر به از بین رفتن، کشته شدن و نابود شدن باشد نمی‌پسندند و اینگونه حرکت‌ها با عقلانیت هم سازگاری ندارد.

میرمرادی ادامه داد: عقل این حرکت را در جایی می پذیرد، که ملتی در مقام دفاع قرار بگیرد و بخواهد از جان خود از نوامیس خود و برای دفاع از ارزش های کسب شده دفاع و مبارزه کند.



معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور تصریح کرد: بنا به فرمایش امام خمینی(ره) در رابطه با زنده ماندن عاشورا، قطعا آیندگان نیز در این مورد قضاوت می‌کنند که ماندگاری این گونه حرکت‌ها به سبب دفاع از ارزش‌های دینی، اعتقادی و مبارزه با ظلم است که این حرکت ارزشمندی به حساب می آید.

میرمرادی بیان داشت: تمامی اقداماتی که کشورهای بیگانه در مقابل نظام جمهوری انجام می دهند، به خاطر دشمنی با اهداف نظام است. آنها می خواهند عناد خود را نشان دهند و همه اینها به خاطر الگو گرفتن نظام اسلامی از فلسفه عاشورای حسینی است.

معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور اضافه کرد: اگر مقاومتی شروع شده و ایثار تحقق پیدا کرده، نماد و مصداقش از عاشورا آغاز شده و امروز در صحنه‌های ایثار اجتماعی خود را نشان می دهد.

میرمرادی ادامه داد: همین حرکت بزرگ اربعین که سال ها در کشور ایجاد شده و همه به سمتی حرکت می کنند که یک حرکت تاریخی شود، به خاطر این ماندگار است که یک حرکت عظیم مردمی است.

معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور تصریح کرد: امروز همه باید برای حفظ نظام اسلامی و آرمان های انقلاب تلاش کنیم و این تکلیف برای همه ما در هر جایگاهی است.

گفتنی است در این مراسم مرتضی انصاری فر به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان مرکزی معرفی شد و از خانواده محمد صادق دوخایی شهید جانباز و مدیرکل پیشین بنیاد شهید و ایثارگران استان مرکزی تقدیر شد.