  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۵۰

هفته دوم لیگ برتر والیبال؛

پیروزی آسان تیم والیبال پیکان برابر عقاب

پیروزی آسان تیم والیبال پیکان برابر عقاب

تیم والیبال پیکان دومین هفته از رقابت های لیگ برتر را هم با برتری برابر عقاب نهاجا به پایان برد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر والیبال از امروز چهارشنبه وارد هفته دوم خود شد. تیم پیکان که با کسب ۱۲ عنوان قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی پرافتخارترین تیم لیگ برتر است به مصاف تیم تازه وارد عقاب نهاجا رفت. پیکانی‌ها به غیر از ست دوم، در یک بازی راحت و یک طرفه  پیروز شدند تا عقاب متحمل دومین شکست در فصل جاری شود.

نتایج ست شماری:
* ست نخست: ۲۵ بر ۱۶ به سود پیکان
* ست دوم: ۲۸ بر ۲۶ به سود پیکان
* ست سوم: ۲۵ بر ۱۷ به سود پیکان

محمد فلاح، رضا عابدینی، سلیم چپرلی، بابک امیری، جواد کریمی، پوریا یلی ومحمدرضا موذن شروع کننده گان بازی برای پیکان با هدایت محمد ترکاشوند بودند. برای عقاب نیز امیر افشار، محمد صادقی، محمد علی پیران، علی یوسفی پور، محمدرضا حیدری، رامین احمدی و ابولفضل قلی پور با هدایت فرهاد نفرزاده آغاز گر بازی بودند.

پیکان در هفته نخست رقابت‌ها شهرداری ارومیه را سه بر صفر شکست داده بود و با شکست عقاب دومین پیروزی اش در فصل جاری را به دست آورد. عقاب نهاجا در حالیکه در  بازی هفته گذشته موفق شد یک ست از تیم پر مهره سایپا گرفت امروز نیز در ست دوم به راحتی نتیجه را واگذار نکرد و در نهایت در یک ست جذاب و تماشایی ۲۸ بر ۲۶ نتیجه را واگذار و پیکان را با مشکل مواجه کرد.

کد مطلب 4440626
ساناز سلیمان آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها