خودروها از چذابه و شلمچه عبور کنند/اعزام تیم های بانک ملی به عراق

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار حیدری امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین با اشاره به ترافیک و ازدحام جمعیت در مرز مهران افزود: در پایانه مرزی مهران اکنون اولویت اول با زائرین پیاده و پس از آن با کامیون های مواکب است.

وی با تاکید بر اینکه توصیه می شود زائرین از وسایل نقلیه عمومی برای حضور در مراسم اربعین استفاده کنند تصریح کرد: زائرینی که قصد دارند با خودروهای شخصی مشرف شوند می توانند از مرز های چذابه و شلمچه عبور کنند.

رئیس ستاد اربعین همچنین در خصوص مشکلات موجود در روند تحویل ارز زائرین نیز گفت: برای حل این مشکل امروز با هماهنگی های صورت گرفته ۲۰ نفر به تیم بانک ملی در خاک عراق افزوده شد.

وی با تاکید بر اینکه سعی می شود طی امروز و فردا توان بانک ملی تقویت شود افزود: هنوز تیم مستقر در عراق نتوانسته به طور کامل جوابگوی زائرین باشد.

شهریار حیدری خاطر نشان کرد: زائرین در صورت امکان ارز آزاد از داخل کشور تهیه کنند.

وی همچنین در خصوص روادید اتباع خارجی نیز گفت: با حل شدن مشکلات فنی طی امروز و فردا روادید تمام اتباع که مدارک تحویل داده بودند صادر و تحویل داده می شود.

رئیس ستاد اربعین اقلام مصرفی همراه زائرین را مشمول مقررات گمرکی کشور عراق دانست و تصریح کرد: مواد غذایی و هر گونه اقلام مصرفی در مواکب مستقر در خاک عراق به اندازه کافی موجود است.