دفتر نمایندگی امور خارجه در تبریز گشایش یافت

محمدتقی صابری معاون اداری مالی وزارت امور خارجه، در حاشیه بازگشایی مجدد دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ساختار جدید، جایگاه دفاتر و نمایندگی های امور خارجه ایران، افزایش یافته و مسئولیت ها بیشتر شده است.

وی افزود: مسئولیت های دفتر نمایندگی امور خارجه در استان آذربایجان شرقی که با چند کشور مجاورت دارد، بیشتر شده است و تنها به حوزه کنسول گری محدود نشده و حوزه دیپلماسی عمومی را هم شامل می شود.

صابری تاکید کرد: دفتر تبریز حلقه واسط وزارت امور خارجه و کشورهای همسایه در شمال غرب و غرب ایران است و میهمانان خارجی و همچنین گردشگران و مسافران ایرانی که به این کشورها عازم می شوند، خدمات مربوطه را از این دفتر دریافت می کنند.

لازم به ذکر است، با پایان اقدامات بازسازی، نوسازی و مناسب سازی بخش هایی از ساختمان دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در آذربایجان شرقی، این دفتر امروز دوباره گشایش یافت.