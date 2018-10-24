وزش شدید باد گرم ۴۸ ساعت آینده در گیلان/هشدارها جدی گرفته شود

مازیار غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدارهای روز گذشته اداره کل هواشناسی گیلان مبنی بر وزش باد گرم در روزهای پایانی هفته، اظهارکرد: از روز گذشته شاهد وزش باد گرم در ارتفاعات و دامنه‌ها گیلان و روند افزایش دمای هوا بودیم.

غلامی با بیان اینکه روند افزایش دما برای فردا و روز جمعه نیز در استان گیلان تداوم دارد، افزود: در حال حاضر نیز از برخی ایستگاه‌های هواشناسی در استان همانند آستارا وزش باد جریانات جنوبی با سرعت ۴ متر بر ثانیه گزارش شده است.

وی با اشاره به دمای فعلی شهر رشت مرکز استان گیلان، بیان کرد: دمای فعلی شهر رشت ۲۶ درجه سانتی‌گراد بوده که برای فردا با وزش شدید باد در گاهی اوقات به ۳۲ تا ۳۴ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

سرپرست پیش بینی اداره کل هواشناسی گیلان تصریح کرد: الگوهای حاکم بر نقشه‌های هواشناسی نشان از تداوم این شرایط جوی تا پایان هفته جاری به ویژه برای امشب دارد. این جریانات برای فردا در منطقه تقویت می شود.

وی با بیان اینکه برای امشب شاهد وزش باد گرم شدید و خیلی شدید هستیم، گفت: در این مدت برای استان گیلان آسمانی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد گرم پیش بینی شده است. در روز جمعه نیز برای ساعت صبح وزش باد گرم پیش بینی شده و از ساعت ظهر به بعد با تغییر وضعیت همراه خواهد شد.

غلامی با اشاره به نفوذ جریانات شمالی به استان از ظهر روز جمعه برای این مدت افزایش ابر، وزش باد سرد، بارش باران و احتمال وقوع رعد و برق را پیش بینی کرد و ادامه داد: وزش باد در عصر روز جمعه نیز شدید است.

وی با اشاره به ادامه این روند در صبح روز شنبه، افزود: برای عصر روز شنبه نیز کاهش ناپایداری پیش بینی می شود.

سرپرست پیش بینی اداره هواشناسی گیلان ضمن هشدار برای احتمال بروز آتش سوزی با توجه به وزش باد گرم در استان از شهروندان خواست تا از روشن کردن آتش در جنگل‌ها و مراتع جدا خودداری کنند.

غلامی همچنین با اشاره به وضعیت دریا برای امروز و فردا، گفت: برای امروز ارتفاع موج دریا بین ۲۰ تا ۵۰ سانتی‌متر و برای فردا بعدازظهر و شب نیز ارتفاع موج دریا تا یک متر پیش بینی شده است.

وی ارتفاع موج دریا برای روز جمعه با ورود جریانات شمالی را ۲ متر پیش بینی کرد که برای فعالیت های مرتبط نامناسب است.