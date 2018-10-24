امروز بیش از ۱۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، نظام ملکشاهی امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: با وجود حجم زیاد زوار در پایانه مرزی، روند امور عادی و عبور زائرین روان انجام می شود.

وی در خصوص مشکلات بهداشتی سرویس های بهداشتی نیز گفت: شهرداری منطقه پنج تهران متولی نظافت سرویس های بهداشتی در بین پل زائر و پایانه مرزی مهران شده است.

فرماندار مهران خاطر نشان کرد: حداکثر تلاش برای رفاه و آسایش زائرین در حال انجام است.

ملکشاهی افزود: هم اکنون جمعیت ۱۷ هزار نفری مهران با هر وسیله ممکن حتی در اختیار قرار دادن منازل خود از زائرین اربعین حسینی پذیرایی می کنند.

وی خاطر نشان کرد: افزایش زیر ساخت های حمل و نقل، بهداشت و رفاهی و درمانی برای سال آینده در این شهرستان پیش بینی شده است.

فرماندار مهران ابراز امیدواری کرد با افزایش زیر ساخت ها در سال های آینده شاهد خدمات بهتری به زائرین در مهران باشیم.