  1. استانها
  2. اربعین
۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۳۹

فرماندار مهران:

امروز بیش از ۱۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد کرده اند

امروز بیش از ۱۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد کرده اند

فرماندار شهرستان مهران گفت: طی ساعات گذشته امروز بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مرز مهران برای ورود و خروج استفاده کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام ملکشاهی امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین افزود: با وجود حجم زیاد زوار در پایانه مرزی، روند امور عادی و عبور زائرین روان انجام می شود.

وی در خصوص مشکلات بهداشتی سرویس های بهداشتی نیز گفت: شهرداری منطقه پنج تهران متولی نظافت سرویس های بهداشتی در بین پل زائر و پایانه مرزی مهران شده است.

فرماندار مهران خاطر نشان کرد: حداکثر تلاش برای رفاه و آسایش زائرین در حال انجام است.

ملکشاهی افزود: هم اکنون جمعیت ۱۷ هزار نفری مهران با هر وسیله ممکن حتی در اختیار قرار دادن منازل خود از زائرین اربعین حسینی پذیرایی می کنند.

وی خاطر نشان کرد: افزایش زیر ساخت های حمل و نقل، بهداشت و رفاهی و درمانی برای سال آینده در این شهرستان پیش بینی شده است.

فرماندار مهران ابراز امیدواری کرد با افزایش زیر ساخت ها در سال های آینده شاهد خدمات بهتری به زائرین در مهران باشیم.

کد مطلب 4440642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار