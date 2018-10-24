به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سه دیپلمات بلند پایه اروپایی که نامشان فاش نشده، اعلام کرده‌اند همزمان با آغاز دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ۴ نوامبر ( ۱۳ آبان‌ماه)، مکانیسم‌های مالی اتحادیه اروپا برای تعاملات مالی آتی با ایران نیز آماده اجرا شدن است.

گفته شده این مکانیسم‌ها قادر خواهند بود تا تعاملات و نقل و انتقالات مالی و بانکی با ایران را حتی پس از اعمال تحریم‌های آمریکا امکان پذیر سازند.

آن گونه که این دیپلمات‌ها خبر داده‌اند، سازوکار پیشنهادی ویژه (اس پی وی) اتحادیه اروپا برای ایران قادر خواهد بود تا به عنوان واسطه مالی، به کشورهای اروپایی اجازه دهد همزمان با اعمال تحریم‌های آمریکا به خرید نفت خود از ایران ادامه دهند و در ازای آن به صادرات کالا و خدمات به ایران بپردازند.

در واقع هدف این مکانیزم جدید فراهم کردن امکان مبادلات مالی با ایران و شرکت‌های خریدار نفت و صادرکننده کالا به ایران است و آن طور که اداره خدمات خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است، این مکانیزم با هدف اجرای کامل و موثر برجام ایجاد می‌شود.

در سال ۲۰۱۷ اتحادیه اروپا پس از چین بزرگ ترین شریک تجاری ایران بوده است. به عقیده برخی تحلیل‌گران این مکانیزم جدید امکان تبادل مالی با ایران بدون سیستم سوئیفت را نیز فراهم می‌کند.