نگاه اجتماعی به سلامت باعث حکیم پروری می شود

به گزارش خبرنگار مهر،‌ طاهره چنگیز ظهر چهارشنبه در اجلاس روسا، معاونین اجتماعی و مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان، منطقه هفت آمایشی کشور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: اجتماعی کردن حوزه سلامت، نگاه همه جانبه به امر بهداشت و درمان و استفاده از توان تمام مردم و دستگاه های بین بخشی برای ارتقا سلامت این امید را می دهد که در سال های نزدیک، اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و دانشجویان حوزه سلامت نگاهشان را به سلامت تغییر داده و از مقوله بیومدیکال خارج شوند و به سمت جایگاه حکیم و حکیم پروری بروند.

وی بیان داشت: وقتی سخن از سلامت می شود یعنی مقوله های اجتماعی هم نهفته شده و توجه به این معنی و مفهوم وظیفه ما را سنگین تر می کند زیرا نمی توان صرفا به بحث پیشگیری و درمان بیماری ها اکتفا کرد بلکه باید تمام دستگاه ها و مردم را به موضوع سلامت حساس کرد و ارتقا سلامت را به آنها تعلیم داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: در حوزه پاتولوژی و پاتوفیزیولوژی بیماری ها نیز روز به روز نظاره گر این واقعیت هستیم که تمایلات غیر جسمی خودشان را بیشتر نشان می‌دهند.

وی اضافه کرد: نشانگرهای اجتماعی سلامت، سبک زندگی، یکپارچکی جسم و روح و تاثیرات این دو بر یکدیگر مانند موضوع ارتباط «روان، ایمنی و سرطان ها»، «روان، ایمنی و عفونت ها» و غیره برای دست اندرکاران حوزه سلامت هشدار مهمی تلقی می‌شود که حتی اگر بخواهند با دید تنگ بیومدیکال به مقوله سلامت نگاه کنند هیچ چاره ای جز ورود به مباحث اجتماعی ندارند.

چنگیز با اظهار اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جهت نگاه اجتماعی به سلامت بدنبال تعاملات بیشتر و ارتباطات دانشی و نگرشی است، گفت: این تغییر نگاه که مدتی است شروع و عزم کلی کشور بر آن جزم شده است بایستی سازمان یافته و دارای ضابطه و صاحب متولی باشد.