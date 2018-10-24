الگوی محرومیت زدایی قلعه گنج کرمان در ملکشاهی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدیان ظهر چهارشنبه در نشست خبری در ایلام اظهار کرد: ترسیم درخت مشکلات برای شناسایی معضلات و چالش های روستا را از ایده های بنیاد مستضعفان برای رفع یا کاهش محرومیت زدایی است.

وی افزود: این طرح سه سال پیش در منطقه قلعه گنج کرمان شروع و موفقیت های خوبی نیز حاصل شد که با ایجاد ایده های اشتغالزایی و کسب و کار بر اساس ظرفیت های موجود میزان بیکاری در این منطقه کاهش یافت.

وی ادامه داد: این برنامه را با هدف رفع محرومیت در شهرستان ملکشاهی دنبال خواهیم کرد.

محمدیان تاکید کرد: این برنامه با توجه به شرایط منطقه بر محور دامپروری و کشاورزی است و در کنار ان بخش صنعت نیز برای جذب سرمایه گذار موردذ اهتمام و توجه بنیاد مستضعفان قرار می گیرد.

مدیر ملی طرح توانمندسازی مناطق محروم بنیاد مستضعفان گفت: بنیاد علوی اعتبارات جذب شده از سوی بنیاد مستضعفان را در نقاط محروم مختلف کشور هزینه می کند.

محمدیان با بیان اینکه ترویج فرهنگ کار و تلاش از اهداف بنیاد مستضعفان است، اظهار داشت: متقاضیان اشتغال و کسب و کار با اخذ تسهیلات از بانک عامل سینا اقدام به ایده پردازی و اشتغال زدایی کنند.

وی افزود: بانک سینا به متقاضیان تسهیلات بانکی ۱۸ درصد می دهد که پنج درصد از سود را بنیاد و پنج درصد نیز دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری و هشت درصد هم خود متقاضی پرداخت می کند.