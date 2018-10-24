  1. استانها
  2. ایلام
۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۴۵

مدیر ملی طرح توانمندسازی مناطق محروم بنیاد مستضعفان:

الگوی محرومیت زدایی قلعه گنج کرمان در ملکشاهی اجرا می شود

الگوی محرومیت زدایی قلعه گنج کرمان در ملکشاهی اجرا می شود

ایلام - مدیر ملی طرح توانمندسازی مناطق محروم بنیاد مستضعفان گفت: اگوی محرومیت زدایی که سال های گذشته در منطقه قلعه گنج استان کرمان اجرا شد، در شهرستان ملکشاهی استان ایلام نیز پیاده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدیان ظهر چهارشنبه در نشست خبری در ایلام اظهار کرد: ترسیم درخت مشکلات برای شناسایی معضلات و چالش های روستا را از ایده های بنیاد مستضعفان برای رفع یا کاهش محرومیت زدایی است.

وی افزود: این طرح سه سال پیش در منطقه قلعه گنج کرمان شروع و موفقیت های خوبی نیز حاصل شد که با ایجاد ایده های اشتغالزایی و کسب و کار بر اساس ظرفیت های موجود میزان بیکاری در این منطقه کاهش یافت.

وی ادامه داد: این برنامه را با هدف رفع محرومیت در شهرستان ملکشاهی دنبال خواهیم کرد.

محمدیان تاکید کرد: این برنامه با توجه به شرایط منطقه بر محور دامپروری و کشاورزی است و در کنار ان بخش صنعت نیز برای جذب سرمایه گذار موردذ اهتمام و توجه بنیاد مستضعفان قرار می گیرد.

مدیر ملی طرح توانمندسازی مناطق محروم بنیاد مستضعفان گفت: بنیاد علوی اعتبارات جذب شده از سوی بنیاد مستضعفان را در نقاط محروم مختلف کشور هزینه می کند.

محمدیان با بیان اینکه ترویج فرهنگ کار و تلاش از اهداف بنیاد مستضعفان است، اظهار داشت: متقاضیان اشتغال و کسب و کار با اخذ تسهیلات از بانک عامل سینا اقدام به ایده پردازی و اشتغال زدایی کنند.

وی افزود: بانک سینا به متقاضیان تسهیلات بانکی ۱۸ درصد می دهد که پنج درصد از سود را بنیاد و پنج درصد نیز دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری و هشت درصد هم خود متقاضی پرداخت می کند.

کد مطلب 4440652

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها