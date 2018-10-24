طرح های آبی کشور با رعایت اولویت ها اجرا نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولی ها روز چهارشنبه در مراسم معرفی مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای استان ایلام اظهار کرد: بحران آب در سال های اخیر در کشور به طور جدی احساس می شود و زنگ خطر را برای منابع آبی به صدا درآورده است.

وی افزود: کشورهای مختلف نیز با این موضوع دست به گریبان هستند و تلاش می کنند از منابع آبی خود به بهترین شکل ممکن بهره برداری و آنها را حفظ کنند.

مشاور وزیر نیر گفت: متاسفانه کشورمان نیز بیش از یک دهه است که با پدیده خسکسالی مواجه است، در حالیکه ایران در محدوده کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته این مسئله در تهدید منابع آبی نیز تاثیر بیشتری داشته است.

حاج رسولی ها تاکید کرد: میانگین بارش در کشور پیش از بروز پدیده خشکسالی حدود ۲۵۰ میلی متر در سال بود که این مقدار در سال های اخیر به کمتر از ۲۰۰ میلی متر کاهش یافته است.

وی افزود: بروز این مسئله باید احساس مسئولین مردم و مسئولان را نسبت به استفاده بهینه از منابع آبی دوچندان کند و در صورت غفلت جبران آثار مخرب و زیانبار آن گریبان همه را خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ابراز داشت: یکی از اصلی ترین راهکارهای مقابله با این تهدید مدیریت و اولویت بندی در اجرای پروژه های آبی است که متاسفانه در سال های گذشته چندان به آن توجه نشده و بسیاری از این طرح آغاز شده ولی توجیه فنی و کارشناسی نداشته اند.

حاج رسولی ها گفت: دیپلماسی آب، مدیریت آب های مرزی و کلنگ زنی تعداد بی شماری از طرح های انتقال آب از دیگر چالش های حوزه آب است .

وی با اشاره به نهضت سدسازی و بومی سازی این صنعت در کشور پس از انقلاب یاداور شد: ۱۷۲ سد مخزنی در سطح کشور وجود دارد که از این تعداد، ۱۹ سد پیش از انقلاب و مابقی آن بعد از انقلاب به بهره برداری رسیده است و از این مقدار نیز ۵۴ مورد در ۷ سال گذشته تکمیل و بهره برداری شده اند.