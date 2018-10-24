صدور روادید عراق در مشهد برای زائران اربعین تسریع شود

به گزارش خبرنگارمهر، سید جواد حسینی روز چهارشنبه در دیدار با سرکنسول عراق در مشهد اظهارکرد: تقاضا برای دریافت روادید عراق به منظور حضور در راهپیمایی اربعین افزایش یافته و از کنسولگری این کشور در مشهد می خواهیم روند صدور روادید زائران اربعین را سرعت دهد.

وی افزود: ساکنان خراسان رضوی تاکنون استقبال خوبی از ثبت نام در راهپیمایی اربعین داشته اند به صورتی که طبق آمار بیش از ۱۴۲ هزار زائر تاکنون در سامانه سماح نام نویسی کرده اند.

سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی افزود: از این آمار تاکنون برای بیش از ۱۲۴ هزار زائر روادید صادر شده است که قابل تقدیر است.

حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: لازم است به منظور استفاده از ظرفیت های مواکب ثابت و امکانات اقامتی و حمل و نقلی در طول سال برای سفر به کربلا و عتبات عالیات طرح مبدا به مبدا برای سفر به عتبات اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: با تحقق این مهم، این اماکن که از ظرفیت های خالی بالایی برخوردارند در غیر ایام اربعین نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

سرکنسول عراق در مشهد مقدس نیز از همکاری های مردم و دولت ایران تقدیر و تاکید کرد: خدمت به زائران اربعین حسینی (ع) توفیقی است که سختی های آن به حساب نمی آید و احساس نمی شود.

یاسین شریف گفت:تمام توان و ظرفیت کنسولگری برای صدور سریع روادید تا دو روز مانده به اربعین به کار گرفته خواهد شد.