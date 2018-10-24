مهمترین مشکل بیمارستان شهید بهشتی اردستان کمبود نیروی انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی عصر چهارشنبه در بازدید از بیمارستان شهید بهشتی اردستان اظهار داشت: هدف از سفر به اصفهان و اردستان بازدید، بررسی مشکلات و کمبودهای بیمارستانی و بخش خدمات سرپایی است.

وی افزود: اولویت وزارت بهداشت تامین پزشک متخصص برای مناطق محروم است تا مردم احساس امنیت بیشتری در بخش سلامت داشته باشند.

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۶۰۰ پزشک با تعهد با استقرار ۱۲ ساله در مناطق محروم بکارگیری می شوند.

وی تاکید کرد: مهمترین مشکل بیمارستان شهید بهشتی اردستان کمبود نیروی انسانی متخصص است که با جذب نیرو در آبان ماه این مشکل حل خواهد شد.

جان بابایی با اشاره به اینکه هر سال یک هزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر پزشک متخصص در کشور برای خدمت توزیع می شود، اضافه کرد: از این تعداد یک سری عضو هیات علمی می شوند و در حال حاضر ۵۰ درصد از پزشکان متحصص در شهرهای کم برخوردار و مناطق محروم بکارگیری می شوند.