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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۵۵

مدیرکل آموزش‌وپرورش گلستان:

بیست و یکمین دوره انتخابات شوراهای دانش‌آموزی گلستان برگزار شد

بیست و یکمین دوره انتخابات شوراهای دانش‌آموزی گلستان برگزار شد

گرگان- مدیرکل آموزش‌وپرورش گلستان گفت: بیست و یکمین دوره انتخابات شوراهای دانش‌آموزی هم‌زمان با سراسر کشور در سراسر گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌وپرورش گلستان احسان گوهری راد اظهار کرد: بیست و یکمین دوره  انتخابات شوراهای دانش‌آموزی استان گلستان هم‌زمان با سراسر کشور به‌صورت متمرکز در مدرسه تربیت شهرستان گرگان برگزار شد.

وی افزود: این انتخابات در بیش از دو هزار و ۵۰۰ مدرسه استان گلستان برگزار شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش گلستان تصریح کرد: این انتخابات هم‌زمان با مدارس سراسر کشور امروز در مدارس گلستان برگزارشده و مراسم متمرکز آن در مدرسه تربیت شهرستان گرگان با حضور مسئولین برگزار شد.

 وی گفت: هدف از برگزاری انتخابات شورای دانش‌آموزی، ارج نهادن به شخصیت دانش آموزان در مسائل مدیریتی است که بتوانند در آینده مسئولیت‌پذیر باشند.

گوهری راد افزود: شوراهای دانش‌آموزی به مدیران مدارس در مدیریت مدرسه کمک می‌کنند.

کد مطلب 4440672

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