به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌وپرورش گلستان احسان گوهری راد اظهار کرد: بیست و یکمین دوره انتخابات شوراهای دانش‌آموزی استان گلستان هم‌زمان با سراسر کشور به‌صورت متمرکز در مدرسه تربیت شهرستان گرگان برگزار شد.

وی افزود: این انتخابات در بیش از دو هزار و ۵۰۰ مدرسه استان گلستان برگزار شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش گلستان تصریح کرد: این انتخابات هم‌زمان با مدارس سراسر کشور امروز در مدارس گلستان برگزارشده و مراسم متمرکز آن در مدرسه تربیت شهرستان گرگان با حضور مسئولین برگزار شد.

وی گفت: هدف از برگزاری انتخابات شورای دانش‌آموزی، ارج نهادن به شخصیت دانش آموزان در مسائل مدیریتی است که بتوانند در آینده مسئولیت‌پذیر باشند.

گوهری راد افزود: شوراهای دانش‌آموزی به مدیران مدارس در مدیریت مدرسه کمک می‌کنند.