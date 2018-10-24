وزیردفاع ترکیه به یونان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه در گفتگو با آناتولی اعلام کرد که کشورش اجازه نخواهد داد که یونان در شرق مدیترانه فعالیت‌های تحریک آمیز و مداخله‌گرایانه دنبال کند.

وزیر دفاع یونان در این گفتگو همچنین نسبت به تحرکات کشتی‌های نظامی و ناوچه‌های یونانی در شرق مدیترانه هشدار داده است.

اظهارات هشدار آمیز وزیردفاع یونان علیه فعالیت‌های ترکیه در شرق یونان یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که یک ناوچه یونانی اقدام به توقف یک کشتی تحقیقاتی انرژی متعلق به دولت ترکیه کرده بود.

روز گذشته نیز وزارت خارجه ترکیه در اعتراض به اقدام ناوچه یونانی، سفیر این کشور در آنکارا را احضار و مراتب نگرانی و اعتراض خود را اعلام کرد.

یونان و ترکیه علاوه بر داشتن اختلاف برسر تعیین مرزهای آبی و موضوع قبرس، همچنین بر سر نحوه بهره برداری از منابع نفتی و گازی در سواحل مشترک دریای مدیترانه نیز اختلافات قابل توجهی دارند.