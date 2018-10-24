هواشناسی آذربایجان شرقی نسبت به بارش شدید هشدار داد

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به وزش باد شدید، در بعضی نواحی بارش شدید باران و احتمال بارش تگرگ به ویژه نواحی جنوبی استان از بعدازظهر روز جمعه ۴ آبان ماه کاهش شدید دما و احتمال بارش برف در نواحی سردسیر و کوهستانی، توصیه می شود اقدامات لازم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به عمل آید.

محمد اشجعی ادامه داد: فعالیت این سامانه روزهای پنجشنبه و جمعه افزایش پیدا می کند و احتمال بروز سیلاب در رودخانه ها وجود دارد.

وی تاکید کرد: کمینه دمای هوا در استان آذربایجان شرقی در سه روز آینده، در برخی اوقات تا ۵ درجه نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

گفتنی است، در ۲۴ ساعت گذشته، شهر سراب با صفر درجه، سردترین شهر استان آذربایجان شرقی بود، دمای هوای تبریز نیز ۱۹ درجه سانتیگراد گزارش شده است.