به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج عصر امروز چهارشنبه در جلسه هم اندیشی هیات های ورزشی شهرستان اسکو با قدردانی از تلاش‌های مسئولین ورزش این شهرستان اظهار داشت: متاسفانه علیرغم اهمیت ورزش در ارتقای سلامت شهروندان و کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، این حوزه چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

وی در ادامه به ظرفیت‌های ورزشی شهرستان اسکو نیز اشاره کرد و افزود: شهر سهند یکی از ظرفیت‌های مهم شهرستان است که در صورت توجه می‌تواند در سطح قهرمانی افتخار آفرین باشد.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در ادامه خاطر نشان کرد: شهرستان اسکو با توجه به ظرفیت‌های مناسب در عرصه‌های ورزشی می‌تواند یکی از مناطق جذاب و پرطرفدار مردم ورزش‌دوست به ویژه در حوزه ورزش‌های هوایی باشد.

بهتاج در ادامه یادآور شد: در صورت احداث سایت پروازی در روستای تاریخی، گردشگری کندوان و برگزاری مسابقات و جشنواره‌ها در این منطقه علاوه بر اینکه جمعی از علاقمندان به ورزش‌های هوایی را به خود جذب می‌کند، موجب حضور گردشگران و مسافران شده و توسعه صنعت گردشگری را در شهرستان اسکو به دنبال خواهد داشت.

گسترش بیشتر ورزش در شهر سهند ضروری است

مرتضی محمدزاده نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی شهرستان اسکو اظهار داشت: ظرفیت شهرستان در حوزه ورزش قهرمانی بسیار زیاد است و نیازمند توجه ویژه در این حوزه هستیم.

فرماندار اسکو با اشاره به برخی نیازمندی‌های اساسی شهرستان در حوزه ورزش خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما توسعه فضاهای ورزشی در شهر سهند است. امکانات موجود متناسب با شهری با این نرخ رشد جمعیتی نیست. به ویژه آن که به دلیل بالا بودن درصد جمعیت جوان در این شهر، زمینه برای توسعه ورزش قهرمانی در آن بالاست.

محمد زاده در پایان گفت: رشد بالای جمعیتی در شهر سهند نیز مستلزم تشکیل هیات های مستقل ورزشی است تا زیر نظر شهرستان، زمینه را جهت گسترش بیشتر ورزش در شهر سهند فراهم کنند.