  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۷:۲۲

رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه عنوان کرد

اتمام بازسازی ۵۳ هزار واحد تعمیری در مناطق زلزله زده

اتمام بازسازی ۵۳ هزار واحد تعمیری در مناطق زلزله زده

کرمانشاه_رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه از اتمام بازسازی ۵۳ هزار واحد تعمیری در این مناطق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خواجه ای امروز چهارشنبه در ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اظهار داشت: تاکنون ۳۵ هزار واحد پی کنی انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۲۷ هزار و ۷۹۲ واحد اجرای اسکلت صورت گرفته است، افزود: ۲۱ هزار و ۶۸۷ دیوارچینی کرده اند.

رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه از اجرای سقف ۲۲ هزار و ۳۵۸ واحد در مناطق زلزله زده استان خبر داد و گفت: ۱۶ هزار واحد هم به مرحله اجرای گچ و خاک رسیده اند.

خواجه ای بیان داشت: ۱۵ هزار و ۳۲۰ واحد نصب درب و پنجره داشته که تحویل متقاضیان شده است.

وی با بیان اینکه کار بازسازی ۵۹ هزار واحد تعمیری آغاز شده است، گفت: ۵۳ هزار و ۵۶۳ واحد به اتمام رسیده است.

به گفته وی، به واحدهای تخریبی نوع یک ۱۲۰ میلیون ریال تسهیلات و ۲۰ میلیون ریال کمک بلاعوض، به تخریبی نوع دو ۸۰ میلیون ریال تسهیلات و ۱۰ میلیون ریال کمک بلاعوض و به نوع سه۶۰ میلیون ریال تسهیلات و ۱۰ میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت می شود.

کد مطلب 4440691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها