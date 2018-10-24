اتمام بازسازی ۵۳ هزار واحد تعمیری در مناطق زلزله زده

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خواجه ای امروز چهارشنبه در ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اظهار داشت: تاکنون ۳۵ هزار واحد پی کنی انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۲۷ هزار و ۷۹۲ واحد اجرای اسکلت صورت گرفته است، افزود: ۲۱ هزار و ۶۸۷ دیوارچینی کرده اند.

رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه از اجرای سقف ۲۲ هزار و ۳۵۸ واحد در مناطق زلزله زده استان خبر داد و گفت: ۱۶ هزار واحد هم به مرحله اجرای گچ و خاک رسیده اند.

خواجه ای بیان داشت: ۱۵ هزار و ۳۲۰ واحد نصب درب و پنجره داشته که تحویل متقاضیان شده است.

وی با بیان اینکه کار بازسازی ۵۹ هزار واحد تعمیری آغاز شده است، گفت: ۵۳ هزار و ۵۶۳ واحد به اتمام رسیده است.

به گفته وی، به واحدهای تخریبی نوع یک ۱۲۰ میلیون ریال تسهیلات و ۲۰ میلیون ریال کمک بلاعوض، به تخریبی نوع دو ۸۰ میلیون ریال تسهیلات و ۱۰ میلیون ریال کمک بلاعوض و به نوع سه۶۰ میلیون ریال تسهیلات و ۱۰ میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت می شود.