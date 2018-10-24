۱۵۰۰ اتوبوس درون شهری به جابه جایی زائران در سه مرز می پردازند

رضا سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برابر دستورالعمل وزارت کشور برای حمل و نقل در نقاط مرزی در ایام اربعین، اتوبوسرانی کشور حدود یک هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای سرویس دهی به سه مرز آماده کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه مرز خسروی برای امسال مورد استفاده زوار اربعین قرار نگرفت اتوبوس های آن برای خدمات رسانی به مرز مهران اعزام شدند.

معاون اتحادیه اتوبوسرانی کشور شمار اتوبوس های اعزام شده به مرز مهران را حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه اعلام کرد و افزود: این اتوبوس ها از شهر مهران تا نقطه صفر مرزی در سه نقطه و بر اساس دستورالعمل تعیین شده به جابه جایی زوار می پردازند.

سلیمانی در ادامه به خدمات دهی اتوبوسرانی در مرزهای خوزستان اشاره کرد و گفت : در مرز چذابه نیز از پارکینگ تا پایانه و از پایانه تا دروازه مرزی در سه مرحله به زائران حسینی سرویس دهی می شود.

وی افزود: در مرز شلمچه هم به همین تعداد و در سه مرحله اتوبوس های درون شهری که از چهار شهرداری معین اعزام شده اند، زائران را از پارکینگ تا مرز منتقل می کنند.

سلیمانی در ادامه بیان کرد: این برنامه هرساله در مرزها اجرا می شود و این تعداد اتوبوس تا کنون با توجه به حجم زائران کافی بوده است.

معاون اتحادیه اتوبوسرانی کشور به موضوع سرویس دهی به اتوبوس های خط واحد مستقر به در مرزها نیز پرداخت و اظهار کرد: با هماهنگی های انجام شده به همراه هر تیم اتوبوس اعزامی، یک تیم فنی نیز برای سرویس دهی به این دستگاه های اتوبوس به مرز اعزام می شود؛ همچنین برای بحث سوخت رسانی با شرکت نفت برای دراختیار قرار دادن سوخت به نرخ دولتی توافق شده است.

وی در پایان از ادامه خدمات رسانی اتوبوس های درون شهری در سه گذرگاه تعیین شده برای تردد زائران تا پس از اربعین و بازگشت زوار حسینی خبر داد.