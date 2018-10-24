بسته حمایتی پژوهشگاه نیرو از شرکت های دانش بنیان برقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رئیس پژوهشگاه نیرو، راه‌اندازی میز پذیرش صندوق نوآوری در حاشیه سی و سومین کنفرانس بین المللی برق و ششمین دوره کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق را با اهمیت توصیف کرد و گفت: کار صندوق در حقیقت در تعریف یک پنجره واحد، جهت ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان، رویکرد نوینی است که می تواند تغییرات و آثار شگرفی را در فعالیت شرکت های دانش بنیان ایجاد کند.

محمدصادق قاضی زاده راه‌اندازی میز پذیرش را در کاهش هزینه شرکت‌ها موثر دانست و گفت: این حرکت صندوق باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی همچنین حمایت پژوهشگاه نیرو را از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه برق و انرژی مورد اشاره قرار داد و گفت: در این راستا پژوهشگاه سعی دارد با ارائه مشاوره های لازم، از نظر کسب و کار و تجاری سازی محصولات، خدماتی را به شرکت های دانش بنیان ارائه دهد، همچنین پژوهشگاه درجهت گرفتن تسهیلات، ریسک شرکت های دانش بنیان را هم پوشش می دهد.

رئیس پژوهشگاه نیرو همچنین از تدوین و اجرایی کردن "بسته حمایتی پژوهشگاه" برای شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: این بسته حمایتی سبب می‌شود، شرکت‌های دانش بنیان، فرآیند نوآوری را به ثمر برسانند. با توجه به اینکه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و نوآورانه ریسک زیادی دارد در همین رابطه پژوهشگاه نیرو با ابزارهای مختلفی سعی دارد تا ریسک شرکت‌ها را به حداقل برساند.