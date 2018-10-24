نیاز برنامه جامع آب به ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمیدرضا جانباز، گفت: برنامه جامع بخش آب، ­ ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا در بخش‌های طرح‌های آب، بهینه سازی آب کشاورزی، تامین اعتبار برای سدهای تامین کننده آب شرب و طرح‌های مدیریت سواحل و رودخانه‌ها هزینه کند.

وی ادامه داد: برای تامین آب شرب در تابستان آینده ۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم که علاوه بر بودجه های موجود؛ برای تامین برق اضطراری سامانه های مهم و بازسازی شبکه های آب شهری و روستایی لازم است.

به گفته این مقام مسوول، در صورتی که میزان اعتبار مورد نیاز وزارت نیرو در بخش آب به تصویب نرسد یا کمتر از آن باشد باید از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد طرح ها استفاده کنیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۶۰ قرارداد با بخش خصوصی بخصوص برای تامین آب شرب به ارزش بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان منعقد شده است که به نظر می رسد با تغییراتی در سیاق موجود بودجه ریزی کشور و توجه بیشتر بخش خصوصی می توانیم بخش زیادی از نیازها را برطرف کنیم.