۸۰ درصد تجهیزات بیمارستان شهر باشت نصب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای عمرانی شهرستان باشت افزود: این بیمارستان ۳۲ تختخوابی۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بیان داشت: با نصب درستگاه رادیولوژی در این بیمارستان تجهیات آن کامل و بیمارستان افتتاح خواهد شد.

احمدی اظهار داشت: دو میلیارد تومان برای خرید این دستگاه اعتبار نیاز است.

وی همچنین با شاره به پیشرفت فیزیکی پل در دست احداث شهرستان باشت، تصریح کرد: این پروژه تاکنون ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

استاندار تخصیص اعتبار این پروژه را ۵۴ درصد عنوان کرد و گفت: ۱۵ میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت به پیمانکار پرداخت شده و برای تکمیل پروژه ۴۰ میلیارد ریال دیگر نیز اعتبار نیاز است و در صورت تخصیص اعتبار این پل قبل از دهه فجر ۹۸ به بهره برداری می رسد.

احمدی افزود: طول این ۱۶۰ متر بوده و دارای هشت دهانه ۲۰ متری است.