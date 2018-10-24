ضرورت آمادگی کامل برابر حملات زیستی و بیولوژیکی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعداز ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه برگزاری رزمایش زیست محیطی در تبریز به خبرنگاران گفت: باید در همه حال در مقابل تهدیدهای زیست محیطی دشمن آماده باشیم.

وی در خصوص این رزمایش به بسیج امکانات اشاره کرد و با بیان اینکه امروز حمله زیستی به سه مدرسه در شهرستان‌های تبریز، مرند و سراب شبیه‌ سازی شد، افزود: امروز فرمانداران شهرستان‌ های تبریز، سراب و مرند با بسیج امکانات، اوضاع را مدیریت کردند تا در نهایت وضعیت بحرانی به حالت عادی بازگشت. در این رزمایش ۶۴۲ دانش ‌آموز مورد مسمومیت قرار گرفته و به بیمارستان‌ ها منتقل شدند.

خدابخش با تاکید بر اهمیت پدافند غیرعامل ابراز داشت: اساس پدافند غیرعامل آمادگی برای مقابله با تهدیدات است و همه دستگاه‌ های مسئول در برابر تهدیدهای مختلف باید همیشه آماده باشند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تقویت زیرساخت‌ های ارتباطی در مواقع بحرانی خیلی مهم است، ابراز داشت: آمادگی دستگاه ‌های حاضر در رزمایش امروز خوب بود و حضور به‌ موقع آنها در صحنه و تشکیل قرارگاه‌های زیستی مثبت ارزیابی شد.

گفتنی است در جریان رزمایش زیستی ثامن‌الائمه(ع) تبریز، جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و تعدادی از مدیران این سازمان نیز از نزدیک بر نحوه عملکرد دستگاه‌ های مسئول استان نظارت کردند.