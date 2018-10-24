افزایش تولید نفت روسیه دوام نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اویل پرایس به نقل از خبرگزاری تاس، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، دیروز (سه‌شنبه، یکم آبان‌ماه) اعلام کرد این کشور قصد ندارد تا پایان سال جاری میلادی و یا در کوتاه مدت، تولید روزانه نفت خود را به ۱۲ میلیون بشکه در روز برساند، زیرا این اقدام با برنامه توسعه این کشور همخوانی ندارد.

تولید نفت روسیه در ماه سپتامبر امسال به ۱۱ میلیون و ۳۶۰ هزار بشکه در روز رسید که بالاترین رقم در دوران پس از فروپاشی شوروی است.

نواک همچنین اعلام کرد تولید نفت روسیه در ماه جاری میلادی حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز بالاتر از تولید این کشور در ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی است که معیار اولیه برای تعیین میزان کاهش تولید اعضای توافق جهانی کاهش تولید نفت بود.

به گفته وی، تولید کنونی نفت روسیه ۴۵۰ هزار بشکه بالاتر از تولید آن در ماه مه امسال است. با این همه وی از ارائه پیش‌بینی خود درباره تولید نفت روسیه در ماه نوامبر امسال، یعنی زمانی که تحریم‌های آمریکا ضد ایران اجرایی می‌شود، خودداری کرد. وی اعلام کرد روسیه به نظارت بر شرایط ادامه می‌دهد و بر اساس این شرایط، برنامه ریزی می‌کند.