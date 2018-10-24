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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۱۹

دبیر چهارمین کنگره شهدای جهان اسلام:

۱۱ شهید شاخص جهان اسلام تجلیل می شوند

۱۱ شهید شاخص جهان اسلام تجلیل می شوند

دبیر چهارمین کنگره شهدای جهان اسلام گفت: در این دوره از برگزاری کنگره ۱۱ شهید شاخص از ۱۱ کشور جهان اسلام تجلیل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موسوی عصر امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین ضمن اعلام این خبر گفت: این کنگره با همکاری قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین و بخش برنامه های فرهنگی ستاد اربعین در کربلا برگزار می شود.

وی افزود: شهدای شاخص کشورهای پاکستان، افغانستان، لبنان، عربستان، ایران، عراق، یمن و فلسطین در این دوره از برگزاری کنگره مورد تجلیل قرار می گیرند.

موسوی ابراز داشت: از ایران شهید مهدی لطفی، از عراق شهید ابومنتظر، از لبنان شهید جهاد مغنیه، از افغانستان شهید علیرضا توسلی، از یمن شهید صماد، از فلسطین شهید شقاقی، از عربستان شهید شیخ نمر و از پاکستان شهید عارف الحسینی و چند شهید بزرگوار دیگر با برگزاری همایش در محل سالن خاتم الانبیاء حرم مطهر سیدالشهداء(ع) مورد تجلیل قرار می گیرند.

کد مطلب 4440721

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