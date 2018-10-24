مشارکت مردم در سلامت به معنای واقعی محقق نشده است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ پژمان عقدک عصر چهارشنبه در خصوص اجتماعی کردن سلامت در اصفهان در حاشیه اجلاس مدیران شبکه های بهداشت و درمان اظهار داشت: وقتی صحبت از مشارکت مردم می شود تنها این نیست که برای اجرای یک برنامه سلامت فراخوان دهیم که مردم حوزه سلامت را حمایت مالی کنند.

وی بیان داشت: معنا و مفهوم واقعی مشارکت مردمی یعنی اینکه مردم را متعهد به حضور در برنامه، پیگیری و حمایت کنیم و مردم باید از مرحله سیاست گذاری، برنامه ریزی تا پایش و اجرا و اصلاح برنامه،‌ مشارکت داشته باشند.

مدیر مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: اجتماعی کردن سلامت، مشارکت صددرصدی مردم و نهادها و ارگان های مختلف در عرصه سلامت است.

وی گفت: به عنوان مثال وقتی جهاد کشاورزی برای افزایش تولید پروتئین اقدام می کند باید به میزان آنتی بیوتیک، سموم، استفاده از فلزات سنگین و میزان آلاینده‌ها در مواد غذایی نیز توجه داشته باشد.

عقدک افزود: اینگونه نباشد که به ظاهر مواد غذایی تولید و مردم را سیر کنیم بلکه به عوارض تولیدات روی سلامتی مردم در بلندمدت توجه شود.

وی تصریح کرد: مسئولان ارگان های دخیل در سلامت باید نگاه سلامت مدار و سلامت محور داشته باشند و اینگونه نباشد که تنها به فکر افزایش تولیدات باشند و از عوارض تولیدات غافل شوند، ادامه داد: مثلا مسئولان آموزش و پرورش باید بدانند از چه صندلی ها برای دانش آموزان استفاده کنند که دانش آموزان دچار مشکلات عضلانی - اسکلتی نشوند و تنها با اصلاح صندلی ها و حرکات مناسب ورزشی و تغذیه خوب می توانیم سلامتی آیندگان را بسازیم.

مدیر مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در راستای اجتماعی کردن سلامت درصدد انعقاد تفاهم نامه های متعددی با دستگاه های مختلف هستیم که در حال حاضر تفاهم نامه ای با مسکن و شهرسازی و ورزش و جوانان منعقد کردیم و امروز هم با شهرداری منعقد می شود و به طبع به زودی با آموزش و پرورش و دیگر ارگان ها بسته می شود.

وی بیان داشت: در اجتماعی کردن حوزه سلامت منظور ایجاد کار بین بخشی است و نباید این تفکر شکل بگیرد که وظایف خود را بر دوش دیگر دستگاه ها بیندازیم.

آغاز اجتماعی کردن سلامت در اصفهان از یکسال گذشته

عقدک با اشاره به اینکه طرح اجتماعی شدن سلامت را به طور رسمی از یکسال گذشته در سطح استان آغاز کردیم، اظهار داشت: طی یکسال گذشته به خوبی توانستیم این امر را بین دستگاه ها تفهیم کنیم.

وی ادامه داد: در همین راستا به دنبال راه اندازی کانون های سلامت محور در محلات هستیم ما اکنون ۱۶ خانه سلامت در محلات داریم که باید در جهت آموزش و پیشگیری از بیماری ها گام بردارند.

مدیرمولفه های اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: به طوری که مثلا یک محله درگیر یک بیماری خاص است و در آن محله از توان افرادی که علم و آگاهی بیشتری برخوردارند میتوانند به عنوان کارشناس استفاده کنند یا حتی در محلاتی خود ما کارشناس ارسال می‌کنیم.