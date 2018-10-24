اختصاص سه هزار و ۶۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاداشتغال دراستان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی بعدازظهر چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: تاکنون از این میزان یکهزار و ۷۰ میلیارد ریال از محل اشتغال روستایی و عشایری جذب شده است.

وی بیان داشت: ۷۳ درصد پرداختی به متقاضیان از این میزان اعتبار جذب شده نیز، طرحهای اشتغال روستایی بوده است.

گوهرگانی افزود: در مرحله دوم تخصیص تسهیلات روستایی و عشایری به این استان نیز ۱۰۰ درصد مبلغ تسهیلات به استان تعلق گرفته است.

وی تصریح کرد: تسهیلات فاز دوم به بانکها و دستگاههای اجرایی استان در صورتی ابلاغ می شود که با متقاضیان طرحها ۹۰ درصد انعقاد قرارداد داشته و ۷۵ درصد نیز پرداختی داشته باشند.

گوهرگانی افزود: در راستای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری استان بیش از ۱۰۰ درصد با متقاضیان طرحها انعقاد قرارداد داشته است.