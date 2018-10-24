به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه علیرضا عرب در دیدار با سرهنگ‌سلیمانی، فرمانده سپاه شهرستان بهارستان بر همکاری و تعامل هرچه بیشتر بین مجموعه سپاه شهرستان با شهرداری تاکید کرد و اظهار داشت: با این تعاملات بیشتر می توانیم به موضوعات مهمی از جمله آسیب‌های اجتماعی فرهنگی شهر گلستان بپردازیم.

عرب در ادامه افزود: پاسداران در مقاطع حساس حافظ ارزشهای ناب نظام و انقلاب اسلامی در مقابل یاوه گویی ها و زیاده خواهی های استکبار جهانی و ایادی آن بوده و در این مسیر از نثار ارزشمندترین دارایی خود که جانشان است، دریغ نکرده اند.

وی ثبات و آرامش حاکم بر کشور و منطقه را حاصل رشادت ها و ایثارگری نیروهای مسلح خصوصاً پاسداران دانست و گفت: نقش سپاه و پاسداران عزیز در دوره سازندگی پس از دفاع مقدس در زمینه ها مختلف نظامی، اقتصادی، علمی و فرهنگی و حفاظت از منافع ملی ایران اسلامی بی بدیل و قابل ستایش است.

شهردار گلستان بیان داشت: در زمینه های رهنگی و آسیب های اجتماعی شهرستان دارای دغدغه هستیم و در تلاش هستیم با فعالیت جهادی در راستای این موضوع مهم قدم‌های بیشتری برداریم.

سلیمانی در ادامه این جلسه گفت: باید موضوع آسیب های اجتماعی را جدی گرفت، امروز اولویت اصلی شهر باید بحث فرهنگ سازی و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد و طلاق باشد.

