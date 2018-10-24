پیکان شایسته پیروزی بود/ بازیکنانم ضعیف و کم رمق بازی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر والیبال امروز (چهارشنبه) وارد هفته دوم شد و دو تیم پیکان و عقاب نهاجا در خانه والیبال تهران به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان تیم پیکان موفق شد با نتیجه سه بر صفر عقاب را شکست دهد.
فرهاد نفرزاده سرمربی تیم والیبال عقاب نهاجا پس از شکست مقابل پیکان در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: بازیکنانم بازی ضعیف و کمرَمَقی را اجرا کردند، به هیچعنوان در حد و اندازههایشان ظاهر نشدند. به تیم پیکان تبریک میگویم، بازی خوبی را ارائه کردند و شایسته پیروزی بودند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه علت بازی ضعیف شاگردانش چیست؟ افزود: نمیدانم بازیکنانم امروز در حد و انتظارم نبودند.
سرمربی تیم والیبال عقاب نهاجا در پاسخ به این سؤال که چرا بازیکنان نمیتوانند در امتیازات حساس، خود را جمع کنند؟ تصریح کرد: تیم بسیار دیر تشکیل شده و ما به زمان بیشتری نیاز داریم تا به هماهنگی برسیم که شاگردانم بتوانند در حد و اندازههای خود ظاهر شوند؛ آنها در حال خام هستند.
نفرزاده خاطرنشان کرد: از نظر قرعهکشی نیز با بدشانسی مواجه شدیم و در بازیهای ابتدایی فصل با دو تیم پُرمُهره سایپا و پیکان برخورد کردیم. اگر قرعه بهتری نصیب ما میشد، شرایط بهتری به دست میآوردیم.
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