مردم استان یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کلامی افزود: مردم نیکوکار این استان در مهر ماه امسال یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند که این مبلغ بیشترین میزان صدقات جمع آوری شده در تاریخ فعالیت کمیته امداد استان بوده است.

وی با اعلام اینکه میانگین سرانه پرداخت صدقه برای هر نفر در آذربایجان شرقی ۳۰۵ تومان در ماه است، بیان کرد: صدقات مردمی بر اساس نیازسنجی‌های انجام شده از خانوارهای تحت حمایت و اولویت‌بندی مشکلات اساسی آنها توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه ۹ هزار و ۹۱۹ تومان سرانه دریافتی هر مددجو از صدقات مردم است، ادامه داد: مردم نیکوکار این استان در هفت ماهه امسال هفت میلیارد و ۷۲۲ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد رشد داشته است.

کلامی با تاکید به اینکه افزایش مشارکت های مردمی نشان دهنده اعتماد مردم به کمیته امداد است، عنوان کرد: صدقات جمع‌آوری‌شده هر شهر برای مردم همان شهر و طبق دستورالعمل‌های لازم در سرفصل‌های کمک‌های موردی خاص، امور بهداشت و درمان، کمک به دانش‌آموزان نیازمند، تأمین مسکن، ازدواج، وام قرض الحسنه و اشتغال‌زایی مددجویان هزینه می‌شود.

وی با دعوت از مردم آذربایجان شرقی برای استفاده از روش های نوین پرداخت صدقات، افزود: مردم نیکوکار استان می‌توانند از روش‌های آسان همچون تلفن گویای ۰۹۶۸۸۷۷، نصب نرم‌افزارهای موبایلی "سکه" و "سنا" یا از طریق واردکردن کد #۰۴۱*۸۸۷۷* از طریق تلفن همراه، نسبت به پرداخت صدقات خود اقدام کنند.