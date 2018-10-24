  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ آبان ۱۳۹۷، ۲۰:۴۳

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی:

نشست همکاری‌های بین بخشی ایران و ترکیه در تبریز برگزار می‌شود

نشست همکاری‌های بین بخشی ایران و ترکیه در تبریز برگزار می‌شود

تبریز- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی، از برگزاری چهارمین نشست همکاری‌های بین بخشی ایران و ترکیه ۱۳ و ۱۴ ماه آبان ماه در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، علی جهانگیری در دومین نشست هماهنگی بین بخشی ایران و ترکیه در تبریز اظهارداشت: این نشست دوروزه با حضور حدود ۴۰ نفر از متخصصین بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی  و گردشگری از کشور ترکیه، ۱۳ و ۱۴ آبان در تبریز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به‌ضرورت توسعه همکاری‌های بین بخشی استان‌های مرزی با کشورهای همسایه گفت:در برگزاری این نشست استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان  در راستای تعمیق روابط  متقابل با حضور کارشناسان و متخصصین امر همکاری می‌کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی، همچنین از برگزاری شش پانل تخصصی  شامل  چشم‌انداز همکاری‌های صنعتی، تجاری و سرمایه‌گذاری، همکاری در حوزه‌های علمی و دانشگاهی، همکاری در حوزه امنیت و مناسبات مرزی، همکاری در حوزه کنسولی و گردشگری، همکاری در حوزه انرژی و حمل‌ونقل و دیپلماسی عمومی، فرهنگ و رسانه در این نشست دوروزه خبر داد.

جهانگیری گفت: افتتاحیه این نشست نیز با حضور مسئولان ارشد استان‌های همکار و معاون و مسئولان ارشد وزارت امور خارجه ۱۳ آبان ماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: گروه حاضر همچنین با حضور در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی rinotex۲۰۱۸ از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد.

کد مطلب 4440752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار