به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، علی جهانگیری در دومین نشست هماهنگی بین بخشی ایران و ترکیه در تبریز اظهارداشت: این نشست دوروزه با حضور حدود ۴۰ نفر از متخصصین بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی و گردشگری از کشور ترکیه، ۱۳ و ۱۴ آبان در تبریز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به‌ضرورت توسعه همکاری‌های بین بخشی استان‌های مرزی با کشورهای همسایه گفت:در برگزاری این نشست استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان در راستای تعمیق روابط متقابل با حضور کارشناسان و متخصصین امر همکاری می‌کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی، همچنین از برگزاری شش پانل تخصصی شامل چشم‌انداز همکاری‌های صنعتی، تجاری و سرمایه‌گذاری، همکاری در حوزه‌های علمی و دانشگاهی، همکاری در حوزه امنیت و مناسبات مرزی، همکاری در حوزه کنسولی و گردشگری، همکاری در حوزه انرژی و حمل‌ونقل و دیپلماسی عمومی، فرهنگ و رسانه در این نشست دوروزه خبر داد.

جهانگیری گفت: افتتاحیه این نشست نیز با حضور مسئولان ارشد استان‌های همکار و معاون و مسئولان ارشد وزارت امور خارجه ۱۳ آبان ماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: گروه حاضر همچنین با حضور در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی rinotex۲۰۱۸ از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد.