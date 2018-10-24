به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، علی جهانگیری در دومین نشست هماهنگی بین بخشی ایران و ترکیه در تبریز اظهارداشت: این نشست دوروزه با حضور حدود ۴۰ نفر از متخصصین بخشهای اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی و گردشگری از کشور ترکیه، ۱۳ و ۱۴ آبان در تبریز برگزار میشود.
وی با اشاره بهضرورت توسعه همکاریهای بین بخشی استانهای مرزی با کشورهای همسایه گفت:در برگزاری این نشست استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان در راستای تعمیق روابط متقابل با حضور کارشناسان و متخصصین امر همکاری میکنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی، همچنین از برگزاری شش پانل تخصصی شامل چشمانداز همکاریهای صنعتی، تجاری و سرمایهگذاری، همکاری در حوزههای علمی و دانشگاهی، همکاری در حوزه امنیت و مناسبات مرزی، همکاری در حوزه کنسولی و گردشگری، همکاری در حوزه انرژی و حملونقل و دیپلماسی عمومی، فرهنگ و رسانه در این نشست دوروزه خبر داد.
جهانگیری گفت: افتتاحیه این نشست نیز با حضور مسئولان ارشد استانهای همکار و معاون و مسئولان ارشد وزارت امور خارجه ۱۳ آبان ماه برگزار میشود.
وی ادامه داد: گروه حاضر همچنین با حضور در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی rinotex۲۰۱۸ از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد.
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