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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۲۳

رئیس پلیس راه استان ایلام:

تجاوز به چپ در محور ایلام به مهران ۵ نفر را به کام مرگ کشاند

تجاوز به چپ در محور ایلام به مهران ۵ نفر را به کام مرگ کشاند

ایلام-رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: تجاوز به چپ در محور ایلام به مهران ۵ نفر را به کام مرگ کشاند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: لحظاتی پیش بر اثر تصادف سواری ال ۹۰ و کامیون کشنده به علت تجاوز به چپ سواری ال ۹۰ متاسفانه ۵ نفر کشته شدند.

وی گفت: این تصادف در محور ایلام به مهران اتفاق افتاد.

وی تصریح کرد: این افراد از زائران اربعین حسینی و اهل شهرستان پاکدشت بوده اند.

رئیس پلیس راه استان ایلام از افزایش ۳۰ درصدی برخورد با تخلفات حادثه ساز در ایام اخیر و ماه صفر خبر داد و گفت پلیس بدون اغماض با این تخلفات برخورد می‌کند.

وی افزود: تلخفات رانندگی مربوط به سرعت ۳۴درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر ثبت شده و سبقت غیرمجاز نیز ۳۰ درصد بیشتر اعمال قانون شده است.

وی یادآور شد: به دلیل حجم بالای تردد در محورهای ارتباطی ایلام به مهران به رانندگان و مسافران توصیه می شود با سرعت مطمئنه در این مسیر حرکت و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

کد مطلب 4440757

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