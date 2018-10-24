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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۳۹

وزیرخارجه آمریکا:

از توضیحات عربستان پیرامون «خاشقجی» قانع نشدیم

از توضیحات عربستان پیرامون «خاشقجی» قانع نشدیم

وزیرخارجه آمریکا اعلام کرد که از توضیحات عربستان پیرامون قتل «جمال خاشقجی» قانع نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا خواستار روشن شدن همه ابعاد قتل «جمال خاشقجی» نویسنده منتقد سعودی شد.

وزیرخارجه آمریکا با انتشار ایمیلی به کارمندان وزارت خارجه اعلام کرد: اگرچه عربستان قدم‌های خوبی را در راستای مسئولیت‌پذیری پیرامون قتل خاشقجی برداشته، اما ما تا شفاف شدن کامل همه ابعاد ماجرا راضی نخواهیم شد.

در  ایمیل وزیرخارجه آمریکا که به برخی رسانه‌ها نیز ارسال شده، به سفر او به ترکیه و عربستان نیز اشاره شده است.

عربستان سعودی بیست روز پس از ناپدید شدن خاشقجی، قتل او در ساختمان کنسولگری این کشور در ترکیه را تائید کرد و به تازگی نیز مدعی دستگیری برخی افراد مرتبط با این پرونده شده است، اما بسیاری از مقامات سیاسی کشورهای جهان، توضیحات مقامات ریاض پیرامون قتل خاشقجی را بسیار مبهم و ناکافی عنوان کرده و خواستار انجام تحقیقات گسترده‌تر پیرامون این حادثه شده‌اند.

کد مطلب 4440765

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