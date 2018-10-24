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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۵۲

دبیر کمیته اعزام ستاد اربعین:

پرداخت مابه التفاوت صدور روادید آغاز شد

پرداخت مابه التفاوت صدور روادید آغاز شد

دبیر کمیته اعزام ستاد اربعین گفت: ثبت نام کنندگان پیش از اعمال تخفیف نهایی در سامانه سماح ۳۶۰ هزار و ۹۳۹ نفر بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آقایی عصر امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین ادامه داد: از این تعداد ۲۱۰ هزار و ۱۵۸ نفر در بانک ملی حساب داشتند که مبلغ مازاد پرداختی امروز به حسابشان واریز شد.

وی تصریح کرد: حدود ۷۵ هزار و ۶۹ نفر در بانک ملت حساب داشتند که طی امروز و فردا مابه التفاوت هزینه صدور ویرایشان واریز می شود.

دبیر کمیته اعزام اربعین افزود: از مجموع ثبت نام کنندگان سماح تعداد ۷۵ هزار و ۷۱۲ نفر در هیچ یک از بانک های ملی و ملت شماره حسابی نداشتند که این افراد نیز طی روز های آینده با مراجعه حضوری به بانک ملی و ارائه مدارک هویتی می توانند نقدا مبلغ مازاد پرداختی خود را دریافت کنند.

کد مطلب 4440766

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