پرداخت مابه التفاوت صدور روادید آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آقایی عصر امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین ادامه داد: از این تعداد ۲۱۰ هزار و ۱۵۸ نفر در بانک ملی حساب داشتند که مبلغ مازاد پرداختی امروز به حسابشان واریز شد.

وی تصریح کرد: حدود ۷۵ هزار و ۶۹ نفر در بانک ملت حساب داشتند که طی امروز و فردا مابه التفاوت هزینه صدور ویرایشان واریز می شود.

دبیر کمیته اعزام اربعین افزود: از مجموع ثبت نام کنندگان سماح تعداد ۷۵ هزار و ۷۱۲ نفر در هیچ یک از بانک های ملی و ملت شماره حسابی نداشتند که این افراد نیز طی روز های آینده با مراجعه حضوری به بانک ملی و ارائه مدارک هویتی می توانند نقدا مبلغ مازاد پرداختی خود را دریافت کنند.