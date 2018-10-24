جدیدترین موضع گیری محمد بن سلمان درباره قتل خاشقجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سخنانی در نشست داووس صحرا، اعلام کرد: برخی به دنبال بهره برداری از حادثه خاشقجی برای ایجاد شکاف در روابط عربستان با ترکیه هستند اما با وجود ملک سلمان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شکاف و خللی ایجاد نخواهد شد.

ولیعهد سعودی افزود: تا زمانی که پادشاهی به نام سلمان و ولیعهدی به نام محمد بن سلمان در عربستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وجود دارند آنها نمی توانند میان ما و ترکیه فاصله بیاندازند.

وی گفت: حادثه خاشقجی بسیار شنیع و دردناک برای سعودی ها و دنیاست و غیر قابل توجیه است! همه عاملان این جنایت به سزای عمل خود خواهند رسید و عدالت درباره آنها اجرا خواهد شد!

بن سلمان اعلام کرد که کشورش با ترکیه برای رسیدن به نتایج همکاری می کند.

ولیعهد سعودی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفتهایی که در کشورهای عربی خاورمیانه از مصر گرفته تا امارات و اردن ایجاد شده خبر داد و گفت: قطر هم با اینکه ما اختلافات با آن داریم اما در مسیر پیشرفت حرکت می کند.

این در حالی است که پس از کشته شدن جمال خاشقجی فشار فزاینده ای علیه عربستان وجود دارد.