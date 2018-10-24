به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه با حضور حسین عباسی در آموزشگاه نمونه «نرجس» و نواختن زنگ‌المپیاد ورزشی، پنجمین دوره‌المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای در پیشوا برگزار شد.

حسین‌عباسی فرماندار پیشوا در جمع دانش آموزان این آموزشگاه طی سخنانی اظهار داشت: ورزش در سبد خانوارها تا حدودی مهجور مانده و خانواده ها بنا به دلایل مختلف، آنچنان که باید توجه چندانی به این امر مهم ندارند.

عباسی افزود: در دین مبین اسلام تاکید زیادی به امر ورزش شده است و این ضرورت و اهمیت ورزش را برای ما مسلمانان دوچندان می کند و همه رشته‌های ورزشی بنا به ذائقه و علاقمندی افراد می تواند در شادابی زندگی آنها اثرگذار باشد و تاثیرات قوی و مثبتی را به همراه بیاورد.

وی بیان داشت: دانش آموزان در کنار تحصیل و تهذیب نفس باید به امر ورزش بپردازند و ورزش را به عنوان یکی از امورات اصلی در کارهای روزانه خود جای دهند و ما مسئولان نیز ضمن اینکه باید فضا را برای ورزش دانش آموزان فراهم کنیم می بایست زمینه لازم را برای ورزش مسئولان و مدیران که برای خدمت به مردم تلاش می کنند، فراهم سازیم تا با شادابی و سلامت بیشتری امورات شهروندان را پیگیری کنند.



