۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۵۶

کشته شدن۱۴ غیرنظامی افغانستان در عملیات نظامیان تحت حمایت آمریکا

حداقل ۱۴ غیرنظامی افغانستان در جریان عملیات نیروهای نظامی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع محلی افغانستان اعلام کردند که حداقل ۱۴ شهروند غیرنظامی در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار در جریان عملیات شبانه نیروهای دولتی تحت حمایت آمریکا در این ولسوالی کشته شدند.

گفته شده در میان قربانیان این حادثه، هفت عضو یک خانواده از جمله یک کودک نیز دیده می‌شود.

منابع خبری گفته‌اند که این عملیات توسط نیروهای محلی تحت حمایت نظامیان آمریکایی انجام شده است.

پیش از این نیز گزارش‌های متعددی از تلفات غیرنظامیان در عملیات این نیروها منتشر شده و در همین ارتباط نیز دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که آمار تلفات غیرنظامیان در ولایت شرقی ننگرهار دو برابر شده و برای اولین بار شمار تلفات غیرنظامیان در ننگرهار از تعداد قربانیان در کابل بیشتر است.

ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به عنوان پایگاه اصلی گروه تروریستی داعش محسوب می‌شود و هم‌مرز با پاکستان است.

