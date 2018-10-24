پیش بینی تولید ۳.۲میلیون تنی سیب تا پایان سال/کاهش ۵۰۰ هزار تنی

به گزارش خبرگزاری مهر، شکرالله حاجی وند، با بیان اینکه سیب از جمله محصولات مهم باغبانی کشور و از ظرفیت بالایی برای تولید برخوردار است، گفت: سالانه ۹۰ میلیون تن سیب در جهان تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه سطح زیرکشت باغات سیب در جهان بیش از پنج میلیون هکتار است، افزود: ایران به لحاظ سطح زیر کشت و میزان تولید سیب به ترتیب رتبه سه و چهار جهانی را دارد. سطح زیر کشت تولید سیب در کشور طی سال های ۹۵ و ۹۷ به ترتیب ۲۴۹ و ۲۵۲ هزار هکتار بوده است.

به گفته این مقام مسوول، میزان تولید سیب در سال ۹۵ سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن، در سال ۹۶ سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن بود و پیش بینی می شود این میزان در سال ۹۷ به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیب در کشور کاهش یابد.

وی همچنین در خصوص وضعیت صادرات سیب درختی نیز­ گفت: حجم صادرات سیب در سال ۹۴ به میزان ۳۲۱ هزار تن ، سال ۹۵ به مقدار ۳۵۴ هزار تن و سال ۹۶ به میزان ۷۵۰ هزار تن بوده است.

مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی افزود: صادرات سیب تا پایان شهریور ماه سال جاری بیش از ۱۴۸ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از رشد بسیار چشمگیری برخوردار است.