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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۲۸

یک مقام مسوول خبر داد:

پیش بینی تولید ۳.۲میلیون تنی سیب تا پایان سال/کاهش ۵۰۰ هزار تنی

پیش بینی تولید ۳.۲میلیون تنی سیب تا پایان سال/کاهش ۵۰۰ هزار تنی

مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن سیب در سال۹۶ گفت: پیش بینی می شود امسال سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیب درختی در کشور تولید شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شکرالله حاجی وند، با بیان اینکه سیب از جمله محصولات مهم باغبانی کشور و از ظرفیت بالایی برای تولید برخوردار است، گفت: سالانه ۹۰ میلیون تن سیب در جهان تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه سطح زیرکشت باغات سیب در جهان بیش از پنج میلیون هکتار است، افزود: ایران به لحاظ سطح زیر کشت و میزان تولید سیب به ترتیب رتبه سه و چهار جهانی را دارد.  سطح زیر کشت تولید سیب در کشور طی سال های ۹۵ و ۹۷ به ترتیب ۲۴۹ و ۲۵۲ هزار هکتار بوده است.

به گفته این مقام مسوول، میزان تولید سیب در سال ۹۵ سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن، در سال ۹۶ سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن بود و پیش بینی می شود این میزان در سال ۹۷ به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیب در کشور کاهش یابد.

وی همچنین در خصوص وضعیت صادرات سیب درختی نیز­ گفت: حجم صادرات سیب در سال ۹۴ به میزان ۳۲۱ هزار تن ، سال ۹۵ به مقدار ۳۵۴ هزار تن و سال ۹۶ به میزان ۷۵۰ هزار تن بوده است.

مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی افزود: صادرات سیب تا پایان شهریور ماه سال جاری بیش از ۱۴۸ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از رشد بسیار چشمگیری برخوردار است.

کد مطلب 4440792

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