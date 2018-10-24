امروز بیش از ۲۰ هزار نفر ارز دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خاتونی عصر امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین تصریح کرد: دیشب تا ساعت ۲۳ باجه های بانک ملی در خاک عراق ارز ۲۱ هزار نفر از زائرین را تحویل دادند.

وی افزود: پیش بینی می شود امروز بیش از ۵۰ هزار نفر از زائرین ارز خود را دریافت کنند.

معاون بانک ملی تعداد کل ثبت نام کنندگان ارز برای اربعین را تا ساعت ۱۶ بعد از ظهر حدود ۱۷۲ هزار نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۹۲ درصد متقاضیان ۱۰۰ هزار دینار و ۸ درصد متقاضیان ۵۰ هزار دینار درخواست کرده اند.

مسعود خاتونی خاطر نشان کرد: دیروز مشکلاتی از جمله تعطیلی باجه های فرودگاه نجف توسط مسئولان عراقی را شاهد بودیم و موجب اختلال در روند تحویل ارز شد.

وی افزود: این مشکلات امروز برطرف شده و روند تحویل ارز با وجود ازدحام جمعیت زوار به صورت روان در حال انجام است.

معاون فناوری و اطلاعات بانک ملی گفت: باجه های مستقر در پایانه های مرزی شلمچه و مهران به صورت شبانه روزی ارز زائرین را تحویل خواهند داد.