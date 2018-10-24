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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۲۶

در واکنش به قتل جمال خاشقجی؛

جمهوری چک دیپلمات خود را از عربستان فراخواند

جمهوری چک دیپلمات خود را از عربستان فراخواند

جمهوری چک اعلام کرده دیپلمات خود را از عربستان فراخوانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاهرام، وزارت خارجه جمهوری چک اعلام کرده این کشور در واکنش به قتل «جمال خاشقجی» نویسنده منتقد سعودی، دیپلمات خود را از این کشور فراخوانده است.

قتل جمال خاشقجی نویسنده منتقد سعودی که از سوی دادستانی عربستان پس از ۲۰ روز تائید شد، با واکنش‌های منفی جهانی روبرو شده است و بسیاری خواستار انجام تحقیقات جامع و گسترده پیرامون این موضوع شده‌اند.

جمال خاشقجی، نویسنده منتقد سعودی بود که دوم اکتبر پس از مراجعه به کنسولگری عربستان ناپدید شد، هرچند در همان ابتدا نیز مقامات امنیتی ترکیه قتل او را در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول بصورت محتمل عنوان کرده بودند.

کد مطلب 4440797

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