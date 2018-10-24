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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۴۴

دبیر کمیته اعزام ستاد اربعین:

۴۰ هزار نفر از ثبت نام کنندگان سماح مدارک نداده اند

۴۰ هزار نفر از ثبت نام کنندگان سماح مدارک نداده اند

دبیر کمیته اعزام ستاد اربعین گفت: بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر تاکنون در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آقایی عصر امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین ادامه داد: یک میلیون و ۶۵۰ نفر از این تعداد زائر روادید خود را دریافت کرده اند و و ۳۵ هزار نفر دیگر نیز امروز روادید دریافت می کنند.

وی تصریح کرد: از حدود ۱۰۰ هزار نفر باقی مانده برای صدور روادید بیش از ۴۰ هزار نفر مدارک خود را برای اخذ روادید به دفاتر حج و زیارت تحویل نداده اند و ۲۵ هزار نفر نیز از اتباع خارجی مقیم هستند.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت در خصوص مشکل روادید استان خراسان رضوی نیز گفت: به دلیل وسعت این استان توزیع روادید با تاخیر روبرو شده بود که با تدابیر مسئولان استانی برطرف شد.

شایان ذکر است روند صدور روادید در سطح کشور روند خوبی داشته و حداکثر طی ۷۲ ساعت تحویل داده می شود.

کد مطلب 4440802

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