اساتید خوشنویسی آبروی یزد و یادآور خاطرات مکتوب شهر جهانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی سفید در دیدار با اساتید برجسته هنر فاخر خوشنویسی یزد و پیشکسوتان این عرصه اظهار داشت: هنر خوشنویسی ریشه در ادبیات، فرهنگ و دین ما دارد به همین دلیل اساتید خوشنویسی از جایگاه ویژه اجتماعی برخوردار هستند.

وی از استاد حرازی زاده و استاد رهبران به عنوان اساتید برجسته هنر فاخر خوشنویسی یزد یاد کرد و افزود: این افراد آبروی یزد و یادآور خاطرات مکتوب این شهرجهانی هستند.

سفید خاطرنشان کرد: قلم این اساتید ارجمند و پیشکسوتان هنر خوشنویسی این استان، همواره توانسته شکوهی در عرصه فرهنگ و هنر بیافریند.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد عنوان کرد: جایگاه کشوری و جهانی این اساتید توانسته در وزن فرهنگی و هنری یزد نقش آفرین باشد و توجه عمومی را به عمق فرهنگ و هنر یزد جلب نماید.

سفید تاکید کرد: تجلیل و قدردانی از این سرمایه های ناب اجتماعی بر همگان واجب و فراهم کردن بستر بیشتر دیده شدن آثار فاخر آفریده شده، ضروری و لازم است.

وی از خوشنویسی به عنوان یکی از هنرهای فاخر یاد کرد و بیان داشت: امیدواریم جوانان علاقمند با استفاده از محضر اساتید بزرگی همچون استاد رهبران، استاد حرازی زاده و دیگر پیشکسوتان این هنر، بتوانند آینده درخشانی برای هنر خوشنویسی در یزد رقم بزنند.

به گزارش مهر، رئیس شورای شهر یزد به همراه جمعی از اعضای شورا و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی یزد با حضور در منزل اساتید برجسته هنر فاخر خوشنویسی یزد و پیشکسوتان این عرصه، از بزرگان این هنر تجلیل کردند.