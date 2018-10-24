آمریکا برای منحرف کردن اذهان از قساوت سعودی، ایران را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه به اقدام وزارت خزانهداری آمریکا در تحریم دو شهروند ایرانی به بهانه ادعایی حمایت از طالبان واکنش نشان داد.
ظریف در توئیترش نوشت: «خزانهداری آمریکا، برای منحرف کردن اذهان از اخبار مربوط به قساوت سعودیها در استانبول و سراسر یمن- طبیعتاً همزمان با سفر [وزیر خزانهداری] به عربستان- ایران را بابت "حمایت" از گروه ضد ایرانی طالبان تحریم میکند. این را هم به راحتی نادیده میگیرند که آمریکا هماکنون مشغول مذاکره با همان طالبان است و نوچههایش مدتها از این گروه حمایت کردهاند.»
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