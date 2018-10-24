بمباران دوباره نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک پهپاد نظامی رژیم صهیونیستی مناطقی از نوار غزه در فلسطین را هدف بمباران هوایی قرار داد.

منابع فلسطینی اعلام کردند که اماکن بمباران شده در جنوب نوار غزه و در نزدیکی مرز رفح، متعلق به گروه‌های مقاومت فلسطینی بوده است، هرچند وزارت بهداشت فلسطین تا کنون گزارشی از زخمی و یا کشته شدن شهروندان در این عملیات اعلام نکرده است.

نوار غزه طی هفت ماه گذشته شاهد اعتراضات فلسطینی‌ها تحت عنوان «تظاهرات بازگشت» بوده است که در آن معترضان فلسطینی خواستار به رسمیت شناختن حق بازگشت به خانه‌های خود در مناطق اشغالی بوده‌اند.

ساکنان نوار غزه همچنین از ۱۲ سال پیش تا کنون تحت سخت‌ترین محاصره دریایی، زمینی و هوایی از سوی رژیم صهیونیستی قرار دارند و وضعیت انسانی در این منطقه متراکم بسیار بحرانی عنوان شده است.