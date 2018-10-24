به گزارش خبرنگار مهر، علینقی حیدریان عصر چهارشنبه در نشست ستاد جذب و سرمایهگذاری استان به میزبانی سالن کوثر استانداری سمنان ضمن بیان اینکه در شرایط فعلی فعالان اقتصادی برای دریافت زمین از منابع طبیعی با مشکلات بسیار مواجه هستند، ابراز داشت: روند فعلی باعث بیرغبتی در بین سرمایهگذاران خواهد شد بنابراین میبایست سازوکار مشخص برای واگذاری اراضی به بخش خصوصی اتخاذ شود
وی بابیان اینکه طولانی شدن قوانین واگذاری زمین به فعالان اقتصادی سرگردانی سرمایهگذاران را به همراه دارد، افزود: قوانین موجود یکی دیگر از مشکلاتی است که دستگاههای اجرایی نیز خواهان اصلاح و بازنگری آن هستند.
لزوم همکاری نهادها در اعطای مجوز به بخش خصوصی
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان بابیان اینکه در شرایط تحریمهای اقتصادی تنها راه نجات راهاندازی واحدهای صنعتی و تولیدی و رفع موانع است، ابراز داشت: بخشی از مراحل واگذاری زمین به فعالان اقتصادی در حیطه اختیارات اداره امور اراضی قرار دارد که عدم آگاهی از قوانین ازجمله مشکلاتی است که سرمایهگذاران را با چالش مواجه میکند.
حیدریان در ادامه تصریح کرد: درروند فعلی دستگاههای اجرای موافق این طولانی شدن و پیچیدگی اعطای مجوزها نیستند بنابراین ادامه شیوههای گذشته به نفع استان سمنان نخواهد بود و باید با اتخاذ تصمیمهای لازم و همکاری سایر نهادها موانع موجود برطرف شود.
وی افزود: در شرایط حاضر نهادها و دستگاههای اجرایی باید در اعطای مجوزهای لازم برای جذب سرمایهگذاران پیشقدم شوند قطعاً تسهیل بروکراسی اداری میتواند بخش خصوصی را در این راستا ترغیب کند.
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